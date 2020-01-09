Adil Öksüz'ü sakladıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
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Adil Öksüz'ü sakladıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında

6 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada,...

Adil Öksüz'ü sakladıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında, System.String[]
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Rüştü Karakaya, Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay ve Alper Karabulut'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Rüştü Karakaya dışındaki sanıklar savunmasını yaptı. Gizli tanık Aksiyon'un da dinlendiği duruşma sonrasında sanık avukatları, taleplerini içeren beyanda bulundu. Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanıkların Rüştü Karakaya, Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay ve Alper Karabulut'un mevcut delil durumunu dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklardan Rüştü Karakaya'nın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası ile sanık Alper Karabulut'un Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyalarının bu davayla birleştirilerek mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Firari sanık Cihat Yıldız hakkındaki yakalama emrinin devamına da karar veren heyet, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan Adil Öksüz hakkında yapılan soruşturmada Öksüz'ün kullandığı hatların 15 Temmuz 2016 ile 15 Ağustos 2016 tarihleri arasındaki HTS kayıtlarının örneğinin gönderilmesine hükmetti. Duruşma, 25 Mart'a ertelendi.


- İstanbul
Firari Adil Öksüz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:24 Kaynak: DHA
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