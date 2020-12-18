Adilcevaz'da SGK hizmet bürosu açıldı - Son Dakika

Belediye Başkanı Necati Gürsoy da hizmetin ilçe halkına ve özellikle de esnafa büyük kolaylıklar getireceğini belirtti.

Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm