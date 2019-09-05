Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, bademin sağlık açısından son faydalı bir ürün olduğunu belirterek, her gün 10-11 badem tüketilmesini önerdi.

Adıyaman'da üretimi giderek yaygınlaşan bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik AŞ'nin destekleriyle, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Adıyaman 1. Badem Zirvesi" düzenlendi.

Zirveye konuşmacı olarak katılan Dr. Ender Saraç, bademin, dünyada süper gıda olarak bahsedilen, sağlık açısından yararlı bir ürün olduğunu belirtti.

Bademin daha sağlıklı ileri yaş dönemini sağladığını anlatan Saraç, şöyle devam etti:

"Badem, bağırsakları temizleyerek, kolesterolü düşürüyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Yüksek magnezyum içeriğiyle adet sancıları ve kas kramplarını önlüyor. Ayrıca yüksek tansiyonuna karşı koruyor ve şekeri düşürüyor. Bademin kahverengi kısmı da zamanla bağırsakları olumlu yönde etkileyip yararlı bakteri etkisi artırıyor. Tok tutuyor, bağırsakları çalıştırıyor. Hakikaten süper bir gıda. Günde 10-11 badem tüketilmelidir. Eğer kabuklara alerjik bir etkiniz varsa kabukları çıkartarak tüketebilirsiniz. Bademin mutlaka sütünü de yapın. Sporcular, büyüme çağındaki çocuklar, tok kalmak isteyenler için badem, nefis bir alternatif ürün. İçerisinde kalsiyum ve bitkisel protein vardır."

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise Adışaman'dan bademin başkenti olduğunu belirterek, üretim alanında da Türkiye'de en kısa zamanda kentin birinci sıraya yükseleceğini söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise badem üretimini teşvik etmek, markalaşarak uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak, endüstriyel ürün çeşidini artırmak ve üretim değer zinciri içerisinde bugününü ve geleceğini tartışmak amacıyla zirveyi düzenlediklerini ifade etti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da Adıyaman'ın bir tarım kenti olduğunu anlatarak, "Türkiye'de en çok badem üreten ikinci il konumundayız. Ekim alanında da Türkiye'de birinci sırada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bademi bundan sonra daha ileriye götürmemiz gerekiyor." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da kentin bademde önemli bir konuma sahip olduğunu aktararak, "Bademi Türkiye'de tanıtmak istiyoruz. Bademde alan bakımından 70 bin dekar alana ulaştık. Türkiye'nin bütün badem ihtiyacını karşılamaya talibiz. Zirvede bademin ürünlerini de anlatmaya çalıştık. Yararlı bir zirve oldu. Badem, cevizin tahtını sallamaya hazırdır. Adıyaman, bademde Kaliforniya'ya rakip olacaktır." şeklinde konuştu.