Adıyaman\'da Narkotik Denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince şok denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde denetim yaptı. Parklarda, metruk binalarda ve buna benzer bölgelerde denetimler yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri şahısların kimlik kontrollerini ve üst aramalarını yaptı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN