Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1ölü, 1'i Bebek 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1ölü, 1'i Bebek 2 Yaralı

42 dakika önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1ölü, 1'i Bebek 2 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i bebek ve 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Üzümcü ile eşi Cennet Üzümcü ve ismi öğrenilmeyen 1 yaşındaki bebekleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan anne Cennet Üzümcü doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Cennet Üzümcü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Baba Mehmet Üzümcü ile bebeğin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:34 Kaynak: DHA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı TEM'de Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 09:16:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1ölü, 1'i Bebek 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]