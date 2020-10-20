Adıyaman'da yılanın ısırdığı kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bahçede çalıştığı sırada yılan tarafından ısırılan şahıs hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Geçitli köyünde Emre Öztoraman, evinin bahçesinde çalıştığı esnada sol kolundan yılan tarafından ısırıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoroman, daha sonra Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öztoraman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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