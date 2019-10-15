Son Dakika Haberleri: Adıyaman Kuşaklama projesinin ihale tarihi belli oldu
Son Dakika Güncel Adıyaman Kuşaklama projesinin ihale tarihi belli oldu

Adıyaman Kuşaklama projesinin ihale tarihi belli oldu

2 saat önce

AK Parti Merkez disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Kuşaklama Kanalı Projesinin ihale tarihinin belirlendiğini açıkladı.

Adıyaman Kuşaklama projesinin ihale tarihi belli oldu, System.String[]

AK Parti Merkez disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Kuşaklama Kanalı Projesinin ihale tarihinin belirlendiğini açıkladı.


Adıyaman'da projeleri bir bir hayata geçirdiklerini dile getiren Milletvekili Ahmet Aydın, Merkez Kuşaklama Kanalı yapım işinin 22 Kasım 2019 tarihinde ihale edileceğini kaydetti.


Aydın, Karadağ'dan gelen yüzey sularının şehir merkezine dağılmasına bağlı olarak,taşkın sularının yerleşim birimlerine zarar vermesi engellenerek selden korunacağını söyledi.


Aydın, proje kapsamında 3 bin 500 metre trapez kanal, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkuluk yapılması öngörüldüğünü ifade etti. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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