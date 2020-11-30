ADÜ Hastanesi kaybettiği değerleri için Anma Köşesi yaptı - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, uzun yıllar hizmetlerinin ardından vefat etmiş olan öğretim üyeleri için anma köşesi yapıldı.

Prof. Dr. Ali Önder Karaoğlu, Prof. Dr. Turgay Aktunç ve Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök'ün özgeçmişlerini içeren fotoğraflar hastane koridoruna asıldı.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nın kuruluş ve gelişmesinde katkıları olan Prof. Dr. Ali Önder Karaoğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlıkları ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok idari görevde bulundu. 2016 yılında emekli olan Prof. Dr. Ali Önder Karaoğlu,17 Nisan 2018 tarihinde vefat etti. Prof. Dr. Turgay Aktunç, 30 Mayıs 2000 tarihinde Hastanemizde göreve başladıktan sonra aynı yıl Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na atandı. 2002-2005 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekanlığı yaptı. Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi görevini yürütürken 4 Nisan 2008 tarihinde vefat etti.Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök, 1996 yılında Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda çalışmaya başladı. Eğitim alanında değerli katkılarının yanı sıra Etik Kurul Başkanlığı da yapan Özkök, 12 Kasım 2019 tarihinde vefat etti. - AYDIN