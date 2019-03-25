Afad: "Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi."
1 saat önce
IHAAW144214-GEN/25-03-2019- AFAD: "Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
IHAAW144214-GEN/25-03-2019
- AFAD
: " Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." 25.03.2019 14: 42: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:47 Kaynak: İHA
Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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