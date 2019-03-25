Son Dakika Haberleri: Afad: "Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi."

Afad: "Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi."

1 saat önce

IHAAW144214-GEN/25-03-2019- AFAD: "Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad:
IHAAW144214-GEN/25-03-2019

- AFAD: " Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." 25.03.2019 14: 42: 14 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

AFAD, Arguvan, Malatya, Güncel
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