Afganistan, 9,9 Milyon Çocuğu Hedefleyen Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan, 9,9 Milyon Çocuğu Hedefleyen Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı

24.05.2022 18:41
Afganistan, 9,9 Milyon Çocuğu Hedefleyen Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı

Afganistan'da 9,9 milyon çocuğu korumak amacıyla çocuk felci aşısı kampanyası yürütülüyor.

Afganistan'da 9,9 milyon çocuğu korumak amacıyla çocuk felci aşısı kampanyası yürütülüyor.

KABİL, 24 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın geçici hükümetinin Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık Pazartesi günü ülke genelinde çocuk felci aşı kampanyası başlattı. Bakanlık açıklamasında, "2022'deki dördüncü genel çocuk felci kampanyasıyla, beş yaşın altındaki 9,9 milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor" denildi. Açıklamaya göre bu son kampanya, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği ile başlatıldı.

Afganistan, 9,9 Milyon Çocuğu Hedefleyen Çocuk Felci <a class='keyword-sd' href='/asi/' title='Aşı'>Aşı</a> Kampanyası Başlattı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan kıza çocuk felci aşısı yapılıyor, 23 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Açıklamada, ülke genelinde yürütülen kampanya sırasında altı aylıktan beş yaşa kadar çocuklara A vitamini kapsülleri de verileceği kaydedildi. Asya ülkesinde 2022 yılı başından bu yana bir pozitif çocuk felci vakası bildirildi. Afganistan ve komşusu Pakistan, dünyada her yıl çocuk felci vakası bildiren son iki ülke konumunda bulunuyor.

YORUMLAR
500
Çin-Laos Demiryolu Hattında Yolcu Sayısı 3 Milyonu Geçti Çin-Laos Demiryolu Hattında Yolcu Sayısı 3 Milyonu Geçti Çin Kırsal Yapılaşma Eylem Planı Yayınladı Çin Kırsal Yapılaşma Eylem Planı Yayınladı
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan, 9,9 Milyon Çocuğu Hedefleyen Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:47:15. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan, 9,9 Milyon Çocuğu Hedefleyen Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement