Afganistan, 9,9 Milyon Çocuğu Hedefleyen Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı

Afganistan'da 9,9 milyon çocuğu korumak amacıyla çocuk felci aşısı kampanyası yürütülüyor.

KABİL, 24 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın geçici hükümetinin Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık Pazartesi günü ülke genelinde çocuk felci aşı kampanyası başlattı. Bakanlık açıklamasında, "2022'deki dördüncü genel çocuk felci kampanyasıyla, beş yaşın altındaki 9,9 milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor" denildi. Açıklamaya göre bu son kampanya, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği ile başlatıldı.

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan kıza çocuk felci aşısı yapılıyor, 23 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Açıklamada, ülke genelinde yürütülen kampanya sırasında altı aylıktan beş yaşa kadar çocuklara A vitamini kapsülleri de verileceği kaydedildi. Asya ülkesinde 2022 yılı başından bu yana bir pozitif çocuk felci vakası bildirildi. Afganistan ve komşusu Pakistan, dünyada her yıl çocuk felci vakası bildiren son iki ülke konumunda bulunuyor.