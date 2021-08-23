Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler - Son Dakika

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.

GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRDİLER

Kabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi.

"SERT MÜDAHALE VAR"

2 kez müdahaleye maruz kaldığını belirten Ersoy, "Asla görüntü çekemediğimiz yerler, dehşet görüntüler var. Sert müdahale ediliyor" ifadelerini kullanırken, özellikle Kabil Havaalanı'nın görüntülerinin alınmasını engellendiğini belirtti.

"HERKES KABİL'DEN KAÇMANIN PEŞİNDE"

"Büyükelçiliklerin önünde yığılmış insanlar var. Bazı insanlarla röportaj yaptık. Çoğu Kabil'den kaçmanın peşinde." diyen Ersoy şöyle devam etti:"Sadece Taliban korkusu yüzünden değil, iş bulmak isteyen de birkaç gün bile Batı ülkelerinden birinde bulunmuş insanlar da ülkeyi terk etmek istiyor."