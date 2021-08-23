Üye Girişi
Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler - Son Dakika

Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler

23.08.2021 15:45

Afganistan'daki son gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye giden gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Kabil'de bir kadınla röportaj yaparken Taliban üyelerinin müdahalesine maruz kaldı. Taliban üyelerinin görüntüleri sildirdiğini aktaran Ersoy, bu dosyaların bir kısmını kurtarabildiklerini ifade etti.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.

GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRDİLER

Kabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi.

"SERT MÜDAHALE VAR"

2 kez müdahaleye maruz kaldığını belirten Ersoy, "Asla görüntü çekemediğimiz yerler, dehşet görüntüler var. Sert müdahale ediliyor" ifadelerini kullanırken, özellikle Kabil Havaalanı'nın görüntülerinin alınmasını engellendiğini belirtti.

"HERKES KABİL'DEN KAÇMANIN PEŞİNDE"

"Büyükelçiliklerin önünde yığılmış insanlar var. Bazı insanlarla röportaj yaptık. Çoğu Kabil'den kaçmanın peşinde." diyen Ersoy şöyle devam etti:"Sadece Taliban korkusu yüzünden değil, iş bulmak isteyen de birkaç gün bile Batı ülkelerinden birinde bulunmuş insanlar da ülkeyi terk etmek istiyor."

Afganistan, Röportaj, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu 15:44 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı 15:21 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt 15:17 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü 14:46 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 14:19 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız 13:28 Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor 12:32 Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor

Son Dakika Haberleri
15:47 Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi
15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
15:43 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu
15:25 Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada
15:20 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı
15:16 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt
14:57 Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı
14:45 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz
Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi         
15:47
Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
15:26
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı         
15:19
Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu         
14:47
Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı         
14:32
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu         
14:21
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu         
14:02
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor         
12:09
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
11:10
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 16:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement