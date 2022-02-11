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Afşin'de "Hayalimizde eğitim var projesi" işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Afşin'de "Hayalimizde eğitim var projesi" işbirliği protokolü imzalandı

11.02.2022 17:02
Afşin'de "Hayalimizde eğitim var projesi" işbirliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Hayalimizde eğitim var projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Hayalimizde eğitim var projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen törenle protokolü imzaladı.

Başkan Güven, yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olacağını söyledi.

Amaçlarının çağın gerektirdiği bilgili, sağlıklı, üretken bireyler yetiştirmek ve eğitimin alt yapısını daha nitelikli hale getirmek olduğunu anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Eğitimle alakalı 10 projeyi hayata geçirmek adına işbirliği protokolünü imzalandık. Projelerimizin bir kısmını hayata geçirdik, bir kısmının hazırlıkları devam ediyor. Hayalimizdeki eğitim kalitesini yakalamak adına bu projeleri uygulamak ve hayata geçirmek çok önemli. Eğitime yapılan yatırımın, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olacaktır. İlçe olarak, eğitim alanında ileri gitmek, daha fazla gencimizin daha iyi eğitimi imkanına kavuşmasını istiyoruz. Bir taraftan gençlerimizin fiziksel gelişimine önem verirken, diğer taraftan da akademik gelişiminin tastamam olmasını istiyoruz."

Proje kapsamında eğitim ve öğretime her türlü desteğin sağlanacağının altını çizen Güven, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaba da çocukların çağın gerektirdiği akademik eğitimi alabilmeleri adına böyle bir proje hazırladıklarını belirtti.

Afşin'in eğitimin her alanında başarılı olan bir ilçe olmasını hedeflediklerini aktaran Kaba, "Bu hayalimizi gerçekleştirmek için okullarımızın fiziki yapısından, öğrencilerimizin akademik, sportif ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. başta Kaymakam Ahmet Can Pınar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşin'de 'Hayalimizde eğitim var projesi' işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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