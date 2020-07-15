Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı

Afyonkarahisar'da Belediye ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 15 Temmuz gecesi ve demokrasi nöbetlerinden çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Afyonkarahisar'da Belediye ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 15 Temmuz gecesi ve demokrasi nöbetlerinden çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

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Kent Meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü tarafından yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Vali Çiçek, gazetecilere, Türkiye tarihindeki "en kanlı ve haince" gerçekleştirilen darbe girişiminin milletin gücü, mücadelesi ve azmi ile durdurulduğunu söyledi.

"Milletin azmi galip geldi ve karanlığı sabahla beraber aydınlığa geçirdik" diyen Çiçek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, o geceki ruh Malazgirt'te, Şah Süleyman'ın ordusundaki ruh ile Çanakkale'deki, Afyonkarahisar'daki Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh ile aynı ruhtur. Milletimiz o gün bütün dünyaya şunu haykırdı; Bize diz çöktüremezsiniz, bizi yıkamazsınız. O günün üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen milletimiz unutmadı, unutmayacak."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Zeybek, Tuğgeneral Alp ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da birer konuşma yaptı.

Etkinlik CİB Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu'nun il protokolüne 15 Temmuz ile ilgili kitap hediyesi ile sona erdi.

İkindi namazından önce de İmaret Camisinde, 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu, hatim duası yapıldı.

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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