Afyonkarahisar'da Büfe Soygunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Afyonkarahisar'da Büfe Soygunu

18.01.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar maskeli 2 şüpheli, büfeyi silah ve biber gazıyla soyarak 9.500 lirayı çaldı.

Afyonkarahisar'da kar maskeleriyle gittikleri büfeyi tabanca ve biber gazı kullanarak soyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Milli Birlik Caddesi'nde 5 Ocak'ta bir büfeye gelen kar maskeli P.B.D. ve S.A.O, tabanca doğrultup biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdikleri çalışan S.U'yu darbetti.

Şüpheliler, ardından kasadaki 9 bin 500 lirayı alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, maskeli ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullanan şüphelilerin kimliklerini, bölgedeki güvenlik kameralarının 1467 saatlik görüntü kaydını inceleyerek tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan P.B.D. ile S.A.O'nun suçlarını polis ekiplerine itiraf ettiği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kar maskeli ve kapüşonlu şüphelilerden birinin S.U'ya biber gazı sıktığı, diğerinin tabanca doğrulttuğu görülüyor. Şüphelilerin sonrasında çalışanı darbetmesi ve yaşanan arbede ile kasadan para alıp kaçtıkları da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Büfe Soygunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli: SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla feshedilmeli
Bahçeli: SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:35:53. #7.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Büfe Soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.