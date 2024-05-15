Afyonkarahisar'da Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı düzenlenecek

Güncel

(AFYON) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen Köyü'nde 18 Mayıs Cumartesi günü "27. Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı" düzenlenecek.

Kayabelen Folklor Araştırma Derneği (KAFADER), 18 Mayıs Cumartesi günü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen Köyü Hamza Şeyh Dede Kültür Merkezi'nde 11.00-19.00 saatleri arasında "27. Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı" düzenleyecek.

Etkinlikte, Türk Halk Müziği sanatçıları Tolga Sağ, Serpil Efe, Caner Gülsüm ve Efecan Şengül sahne alacak; çeşitli yörelerden semah ve halk oyunları ekipleri yer alacak. Pilav ikramı ve hediyeli açık artırma yapılacak. "Cumhuriyet'in 100. Yılı" slayt gösterimi gerçekleştirilecek.

KAFADER Başkanı Özgür Oğuz, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Geçen yıl Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı üzüntü nedeniyle etkinliğimizi düzenleyememiştik. Bu yıl hem Cumhuriyet'imizin 100. yıl coşkusunu, hem de her etkinlikte gördüğümüz birlik ve beraberlik duygusunu yeniden yaşamak isteyen tüm canları köyümüze bekliyoruz. Bu nedenle bu yılki etkinliğimizin temasını Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister' sözü olarak belirledik."

İlk olarak 1993 yılında KAFADER tarafından düzenlenen etkinlik, 2006-2011 yılları arasında uluslararası katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, 2015 yılından itibaren yine KAFADER tarafından düzenlenmeye başladı. Etkinliğin yapılacağı Hamza Şeyh Dede Kültür Merkezi ise 2004 yılında hizmete açıldı. Merkezde cemevi, aşevi, anfi-tiyatro, düğün salonu gibi bölümler bulunuyor.

Her yıl mayıs ayı içerisinde düzenlenen etkinlik, yörede yaşanan Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün tanıtımı açısından önem taşıyor. Etkinliğe adını veren Hamza Şeyh Dede'nin yaşadığı dönemde Şuhut ve çevresinde etkili olan bir Alevi-Bektaşi ereni olduğu, Kayabelen Köyü merkezli Hamza Şeyh Dede Ocağı'nın Afyonkarahisar dışında Eskişehir, Kütahya ve Manisa yörelerinde de yaşayan talip toplulukları bulunduğu biliniyor.