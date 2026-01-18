Afyonkarahisar'da Market Soygunu - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Market Soygunu

18.01.2026 13:50
İki şüpheli, biber gazı ve silahla tehdit ederek marketten 9.500 TL çaldı, polis yakaladı.

AFYONKARAHİSAR'da girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve tabanca ile tehdit edip, 9 bin 500 TL gasbeden 2 şüpheliyi polis, 1467 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceleyerek yakaladı.

Olay, 5 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında, Milli Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Markete gelen yüzleri maskeli 2 kişiden biri, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek, kasadaki paraları vermesini istedi. Bu sırada diğer şüpheli ise iş yeri sahibine biber gazı sıktı. Kendisini korumaya çalışan iş yeri sahibi ile tabancalı şüpheli arasında arbede yaşandı. Diğer şüpheli ise kasadaki 9 bin 500 lirayı gasbetti. Kısa süreli arbedenin ardından şüpheliler ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, 1467 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceleyip şüphelilerin P.B.D. ve S.A.O. olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ise metruk bir binada, poşete sarılı, toprağa gömülmüş halde bulundu.

2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber- kamera: Muzaffer NAL- İlyas Kaan TAYTAK/AFYONKARAHİSAR -

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
