Afyonkarahisar’da çiftlik yangını paniğe neden oldu

19.04.2026 12:26
Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde bir çiftlikte çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde meydana gelen çiftlik yangını, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Veysel Karani Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftlik alanını etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olay yerinde yoğun bir müdahale gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yangının fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar durumu hızlıca yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale başlatıldı. Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak çevreye yayılması önlendi. Yangının daha büyük bir felakete dönüşmeden söndürülmesi, olası risklerin önüne geçti.

YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemelerde çiftlikte maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Haber: Faruk Kılınç

Yerel Haberler, Çiftlik, Yerel, Afyon, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
