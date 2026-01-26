Ağaç Sarma Rekoru - Son Dakika
Ağaç Sarma Rekoru

26.01.2026 18:31
Kenyalı aktivist Truphena Muthoni, 72 saat ağaca sarılarak Guinness rekorunu kırdı.

Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, 3 gün boyunca bir ağaca sarılarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları, Muthoni'nin başarısını "Kenya'lı tutkulu bir çevre aktivisti, üç gün boyunca bir ağaca sarılmak suretiyle Dünya'yı korumak konusunda güçlü bir mesaj verdi." şeklinde tanımladı.

Muthoni, 72 saat ağaca sarılarak Guinness rekorunu kırmış oldu.

Bu rekor son olarak olarak 2024'te Ugandalı Faith Patricia Ariokot tarafından 16 saat 6 saniye ile kırılmıştı.

Kaynak: AA

