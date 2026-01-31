Ağacın Dalları Araca Saplandı - Son Dakika
Ağacın Dalları Araca Saplandı

Ağacın Dalları Araca Saplandı
31.01.2026 22:49
Adana'da devrilen ağaç hafif ticari araca zarar verdi, şans eseri yaralanan olmadı.

ADANA'da seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrilen ağacın dalları, ön cama saplandı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi yönüne seyir halinde olan 01 AJU 616 plakalı hafif ticari aracın üzerine, iki gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle kökü zayıflayan yol kenarındaki ağaç devrildi. Ağacın kopan dalları, aracın ön camına saplandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: DHA

