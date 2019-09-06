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Ağaçları, sanat eserine dönüştürüyor

30 dakika önce

Manisa'da emekli olduktan sonra ilgi duyduğu naht ve ahşap oymacılığı kursuna hobi olarak başlayan Hüseyin Altay, ürettiği eserlerin gelirini toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla TEMA ve LÖSEV'e bağışlamayı hedefliyor.

Ağaçları, sanat eserine dönüştürüyor, System.String[]

Manisa'da emekli olduktan sonra ilgi duyduğu naht ve ahşap oymacılığı kursuna hobi olarak başlayan Hüseyin Altay, ürettiği eserlerin gelirini toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla TEMA ve LÖSEV'e bağışlamayı hedefliyor.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4 yıl önce emlakçılık sektöründen emekli olan Hüseyin Altay, hobi olarak başladığı Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sinan Bey Medresesi naht ve ahşap oymacılığı kursunda kendini geliştirdi. Kursu başarı ile tamamlayarak el becerisini geliştiren Altay, eşinin de tavsiyesiyle evinin bahçesine atölye kurdu. Altay, ağaç köklerini, dallarını ve gövdelerini orijinal şekillerini bozmadan değerlendirerek sanat eserine dönüştürüyor. Yaptığı ürünlere, Türkiye'nin önemli isimleri ve değerlerini işleyen Altay, ürünlerinin satış gelirini toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla TEMA ve LÖSEV'e bağışlamayı hedefliyor.


Ağaç oyma işinin kendisini stresten uzaklaştırdığını, rahatlattığını kaydeden Altay, "Emekli olduktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sinan Bey Medresesi'nde açmış olduğu ahşap oymacılığı kursuna katıldım. Zamanımı değerlendirme sorusu kafamda oluşunca böyle bir kursun açılmış olduğunu duymamla beraber bu işe başladım. Başlangıçta denedim ve yeteneğimin olduğunu fark edince sürdürdüm. Yaklaşık 4 yıldır bu kursa devam ediyorum. Yaptığım işler arttıkça kendime böyle bir atölye kurma ihtiyacı duydum" dedi.


Amacının sosyal mesaj vererek farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Altay, "Becerebildiğim kadar sosyal mesaj vermeye çalışıyorum. Yaptığım işlerin temelini toplumsal değerlerimiz oluşturuyor. Ülkemizde yaşanan acı olaylar, tarihimizde önemli yeri olan insanları işliyorum. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, Manisa'mızın simgesi Manisa Tarzanı ve Soma maden şehitleri gibi. Unutulmayan hafızamıza ve yüreğimize kazınmış insanları ağaçlarla ifade etmeye, unutturmamaya çalışıyorum. Her şeyden öncesi bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Artık sipariş üzerine, ahşap üzerine insan portreleri de yapmaya başladım. Bunun yanında evler için süs amaçlı eserler yapıyorum. Bu işi para için yapmıyorum. Elde edilecek gelirleri TEMA ve LÖSEV Vakıflarına bağışlayacağım" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa, LÖSEV, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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