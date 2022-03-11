Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı

11.03.2022 09:01

Ağrı'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Ağrı'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İstanbul-Ağrı seferi yapan ve içerisinde 21 kişinin bulunduğu A.K. idaresindeki 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolunun İbrahim Çeçen Üniversitesi mevkisinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, devrilen aracın kırılan camından düşerek altında kalan bir kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olayda, sürücü ve bu kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı
Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı
Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı
Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı

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İstanbul, Erzurum, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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