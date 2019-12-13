Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) "Sosyal Medya'nın Obezite Üzerine Etkileri" konulu konferans gerçekleştirildi.



AİÇÜ Nezehat Çeçen Konferans Salonu'nda düzenlenen, Uzman Diyetisyen Didem Kanca Üstay ile Diyetisyen Nur Pınar Doğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı.



Konferansta Uzman Diyetisyen Üstay ile Diyetisyen Doğan, ünlü insanların, bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir faydası olmayan ürün ve yiyecekleri, bireylerin sağlığına uzun veya kısa vadede verebileceği zararları gözetmeksizin kendi maddi çıkarları için reklam haline getirmeleri ile ilgili konuları ele aldı. Diyetisyenler, herhangi bir besinin diğerine göre üstün olmadığını, yeterli, dengeli beslenme çeşitliliği sağlayan bir yeme davranışının benimsenmesinin gerektiğini ifade etti.



Program, plaket takdimi ile sona erdi. - AĞRI