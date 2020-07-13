AĞRI Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Ali Osman toprağa verildi - Son Dakika

Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Ali Osman toprağa verildi

AĞRI'ya bağlı Dumanlı köyünde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş (12) ailesinin ağıtları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ağrı'ya 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde meydana geldi. Kardeşi Murat (10) ile birlikte koyun otlatan Ali Osman Eytemiş, sağanak sonrası oluşan sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. Kardeşi Murat'ın yardım istediği köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD'ın yaptığı aramalar sonunda Ali Osman'ın cansız bedeni suya kapıldığı yerden 8 kilometre uzaklıktaki Molla Osman Köyüne ait dere yatağında bulundu.

Ağrı Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi sonucu küçük çobanın cenazesi ailesine teslim edildi. Ali Osman Eytemiş'in cenazesi merkez Fatih Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına getirildi. Ayakta durmakta zorlanan anne Habibe Eytemiş'e yakınları yardımcı olmaya çalıştı. Anne Habibe ile baba Mehmet Sıddık Eytemiş'in ağıtlar yaktığı Ali Osman, kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.