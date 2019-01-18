Son Dakika Haberleri: Ahbap Aydın'dan Kan ve Kök Hücre Kampanyasına Destek

Ahbap Aydın'dan Kan ve Kök Hücre Kampanyasına Destek

35 dakika önce

Türkiye genelinde Kızılay aracılığıyla bir kampanya başlatan AHBAP, Aydın'da da kan ve kök hücre bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi hastalara umut olacak.

Ahbap Aydın'dan Kan ve Kök Hücre Kampanyasına Destek, System.String[]
Türkiye genelinde Kızılay aracılığıyla bir kampanya başlatan AHBAP, Aydın'da da kan ve kök hücre bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi hastalara umut olacak.

Haluk Levent'in kurduğu ve kısa sürede pek çok alanda etkinlik ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan AHBAP bu projelere bir yenisini daha ekliyor. 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 13.00'da başlayacak kan ve kök hücre bağışı kampanyası, Aydın merkezde Atatürk Kent Meydanı'nda Nazilli'de ise Nazilli Belediyesi'nin önündeki Kızılay tırında gerçekleşecek.

Bu kampanyaya destek olmak isteyen herkesi davet eden AHBAP'lar gün boyunca hem bağış yapacak hem de kök hücre ve kan bağışı konusunda bilgi verecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Kızılay, Aydın, Güncel
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