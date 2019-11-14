Ahlat'ta futbol turnuvası

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle halı saha futbol turnuvası başladı.



Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'in başlama vuruşuyla start alan turnuvaya 16 futbol takımı katılıyor. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçe kaymakamlığımız himayelerinde ilçe milli eğitim müdürlüğümüzce öğretmenlerden kurulu 16 futbol takımının katılımıyla bugün turnuvanın startını verdik. Bu turnuvanın amaçlarından biri de öğretmen arkadaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamaktır. Böylesine anlamlı bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan başta Kaymakamımız Erkan İsa Erat olmak üzere koordinatörlük görevini yapan Ovakışla Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Emrullah Erkan, müdür yardımcısı İsa Güzel ile emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm okullarımıza başarı ve teşekkürlerimi sunarım" dedi. - BİTLİS