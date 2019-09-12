Ahlat'ta yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaparken, sürücüye kişi başına bin 415 TL'den toplam 43 bin 865 TL para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Ovakışla kavşağında Van'dan Tatvan'a giden kaçak şahısları taşıyan 65 NZ 129 plakalı minibüsle ile Ovakışla'dan Ahlat istikametine giden 13 AZ 005 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen yada yaralanan olmadı. Minibüste yabancı uyruklu kaçak 31 göçmeni taşıyan sürücü hakkında adli ve idari işlem yapılırken, sürücüye kişi başına bin 415 TL'den toplam 43 bin 865 TL ise para cezası kesildi. Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - BİTLİS