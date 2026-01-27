Ahmet Ateş'ten Umut Dolu Başarı - Son Dakika
Ahmet Ateş'ten Umut Dolu Başarı

27.01.2026 11:45
Görme engelli Ahmet Ateş, ilk katıldığı yarışmada birincilik elde ederek örnek oldu.

Gaziantep'te doğuştan görme engelli olan 13 yaşındaki Ahmet Ateş, ilk kez katıldığı yarışmada aldığı birincilikle arkadaşlarına umut oluyor.

Gaziantep GAP Görme Engelliler Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ateş, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle atletizm alanında kendini geliştirmeye karar verdi.

Kısa sürede çalışmalara başlayan Ateş, geçen yıl Eskişehir'de Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası B2 (çok az görme) kategorisi 100 metre yarışlarına ilk kez katılmasına rağmen birincilik elde etti.

İlk kez katıldığı yarışmada altın madalya kazanan yüzde 80 görme engelli Ateş, bu yıl düzenlenecek yarışmalara da katılmak istiyor.

Ahmet Ateş, AA muhabirine, ileride beden eğitimi öğretmeni olup sporcu yetiştirmek istediğini söyledi.

Yeni başarılar elde etmek isteyen Ateş, "Bu başarı beni gerçekten çok mutlu etti. Hayatın peşinden koşmaya devam edeceğim. Kesinlikle hedeflerimden vazgeçmeyeceğim. Hedeflerime eninde sonunda ulaşacağım." dedi.

Ateş, koşarken yaşadığı mutluluğu tarif etmenin kendisi için çok zor olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Benim gibi engelli arkadaşlarım, hayatın peşinden koşmaya devam etsin. Kesinlikle pes etmesin. Allah'ın izniyle iyi yerlere gelirler. Bu yıl da düzenlenecek goalball ve atletizm şampiyonalarına katılmak istiyorum. Bilmediğim spor branşlarını da öğrenmek istiyorum. Geçen yıl şampiyon oldum ve bu yıl da şampiyon olmak istiyorum."

"Ahmet çok disiplinli bir öğrenci"

Beden eğitimi öğretmeni Mustafa Konu ise 28 yıldır görme engelliler okulunda öğretmenlik yaptığını belirterek, öğrencisi Ahmet'in ise geçen yıl okullarına geldiğini anlattı.

Ahmet'in çok disiplinli bir çocuk olduğunu vurgulayan Konu, "Onun kısa sürede azmini keşfettik. Kendisini atletizm takımına kattık. Kendisi de bizi utandırmadı. Geçen yıl Eskişehir'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Bizleri gururlandırdı." diye konuştu.

Ahmet'in akademik olarak da iyi bir öğrenci olduğunu dile getiren Konu, "Kendisi bu yıl goalball Türkiye şampiyonası ve atletizm Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor. Düzenlenecek turnuvalarda iddialıyız. Bu okuldan dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu nice sporcular çıktı. Engelli bireylerin Türk bayrağını dalgalandırdığını, İstiklal Marşı'nı çeşitli ülkelerde söylettiğini görmek bizler için mesleki doruk noktası ve gurur verici. Biz burada fabrika gibi sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

