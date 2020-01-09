AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ASTOP üyelerini misafir etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ASTOP üyelerini misafir etti - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ASTOP üyelerini misafir etti

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aydın ve üyelerini misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ASTOP üyelerini misafir etti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aydın ve üyelerini misafir etti.


Üniversite Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ASTOP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aydın ile üyeler katıldı.


Prof. Dr. Karabulut'un üniversite ve kente yaptığı katkıların her kesim tarafından desteklendiğini belirten ASTOP Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Kültür ve Kongre Merkezindeki merkezi kütüphane, yemekhane, öğrenci yaşam merkezi ve spor tesisleri gibi yapılaşmalarla Ağrı'nın öğrenci şehri olması noktasında yapılanlardan dolayı Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür etti. Aydın, Sivil Toplum Kuruluşları ile öğrencilerin taleplerini paylaştı, ASTOP olarak üniversitenin yürüttüğü projelerde paydaş olmak istediklerini söyledi.


ASTOP'un şehir için çok önemli bir platform olduğunu söyleyen Prof. Dr. Abdulhalik karabulut, üniversitenin ve kentin gelişiminde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.


Prof. Dr. Karabulut, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (DAKAF'20) Ağrı'nın tanıtımı için ASTOP'un katkı sunması beklediklerini söyledi. - ERZURUM

Aydın, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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