Ailelerin evlat nöbeti bin 32. gününde

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 32. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 32. gününde. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, "2 evladım için geldim, bir evladımı 2015'te HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa götürdüler, diğer oğlumu ise kardeşini aradığı için bir gece bir gurup PKK'lı tarafından evimizi bastılar, silahlıydılar oğlumu ahırda ellerini bağlayarak infaz ettiler. Biz burada oturmuşuz HDP önünde evlat nöbetini tutuyoruz hiçbir şey evlat acısı kadar derin değil. İnsan evladı için kendisini her şeye verir. Rojhat oğlum anneni görüyor ve duyuyorsan geri dön bu acıları bize yaşatma yeter artık geri dön" dedi.