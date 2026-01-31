AJet, fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi üç uçağı filosuna kattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre AJet, filosunu yeni nesil, çevreci ve yüksek verimlilik sunan uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor.
AJet filosuna katılacak TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ tescilli fabrika çıkışlı üç uçak, ocak ayı içerisinde Boeing'in ABD'nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul'a getirildi.
Teslim süreçleri tamamlanan Boeing 737-8 MAX tipi uçaklar, kabin donanımı ile yerli üretim "Miligram" koltuklarının montajının tamamlanmasının ardından tarifeli seferlere alınacak.
Böylece AJet filosunda, 13 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı olacak.
AJet, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçakları filosuna katmayı sürdürmeyi ve yıl sonunda filosunun yüzde 76'sını yeni nesil uçaklardan oluşturmayı planlıyor.
TC-OHT tescilli uçak, ABD'den Türkiye'ye uzanan yolculuğu sırasında Grönland üzerinden geçerken Kuzey Işıkları eşliğinde dikkati çekici görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde oluşan bu doğal manzara, AJet logosuyla etkileyici bir görsel sundu.
Son Dakika › Güncel › AJet, 3 Yeni Boeing 737-8 MAX Uçağını Filoya Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?