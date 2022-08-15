Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum"

15.08.2022 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum"

AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve salondakileri selamlaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği özel çiçek aranjmanı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması...

AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve salondakileri selamlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği özel çiçek aranjmanı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. (1)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum" - Son Dakika
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