AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve salondakileri selamlaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği özel çiçek aranjmanı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. (1)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum' - Son Dakika