AK Parti 7. Olağan Van İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, partisinin 31 Ekim'de yapılacak 7. Olağan İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi.

Parti binasında gazetecilere açıklama yapan Türkmenoğlu, Cumartesi günü saat 12.30'da Şehir Stadında il kongresini düzenleyeceklerini belirtti.

Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını aktaran Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Kentimize, bölgemize ve ülkemize çağ atlatan, mega projeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamak için büyük bir çaba içindeyiz. Parti teşkilatlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimize ve bizlere yakışır bir kongre gerçekleştirmek istiyoruz. 2023 hedeflerine ulaşmasında bizlere verilen görevin sorumluluk bilinciyle partimizi daha iyi noktalara taşıyacağız.

Kongremizde özellikle maske, mesafe ve temizlik uyarılarına katılımcılarımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Pandemi sürecini göz önünde bulundurarak yaşayacağımız bu heyecana Van halkımızı da davet ediyoruz."