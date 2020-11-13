AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, kadın kolları kongrelerine katıldı - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Serik, Aksu ve Korkuteli ilçelerinde düzenlenen kadın kolları kongrelerine katıldı.

Çokal, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğini kadınların inşa edeceğini, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın daha fazla içinde olması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

AK Parti döneminde kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayatın içinde olmaları için yenilikler getirildiğini vurgulayan Çokal, "Daha da fazlasını hep birlikte, kadınımızla erkeğimizle omuz omuza yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi tesis edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Kongrelerinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini vurgulayan Çokal, birçok yerde ayrışmanın, kavganın kaynağı olan kongrelerin AK Parti'de birleşmenin, birlik olmanın sembolü olduğunu aktardı.

Bütün kongreleri aynı birlik ruhuyla bayram havasında yaptıklarını belirten Çokal, şunları kaydetti:

"Herkes kadınları anlatıyor, 'Önem veriyoruz' diyor. Her biri kadınlar için şatafatlı, edebi sözler kullanıyor, şiirler okuyorlar. Nene Hatun'u, Kara Fatma'yı ağızlarından düşürmüyorlar. Kadınların bu ülkeyi yöneteceklerini söylüyorlar. İş kadınlarına söz hakkı, yetki vermeye gelince her biri bir anda söylediklerini unutuveriyorlar. Ancak bunun ülkemizde bir tek istisnası var. O da AK Parti. Bakınız Antalya'da iki kadın milletvekili var. İkisi de AK Parti'de. Daha bir buçuk yıl önce yerel yönetimler seçimleri yapıldı."