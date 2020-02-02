AK Parti Batman İl Başkanlığından vefa toplantıları - Son Dakika
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AK Parti Batman İl Başkanlığından vefa toplantıları

7 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kuruluştan günümüze il yönetim kurulu üyeleriyle istişare ve değerlendirme toplantıları devam ediyor.

AK Parti Batman İl Başkanlığından vefa toplantıları, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kuruluştan günümüze il yönetim kurulu üyeleriyle istişare ve değerlendirme toplantıları devam ediyor.


AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür başkanlığında, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in de katılımıyla partide geçmiş dönemlerde görev almış yönetim kurulu üyeleri, mevcut yönetim ile bir araya gelerek ülke ve Batman gündemi ile ilgili istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gür, geçmiş dönemlerde AK Parti Batman teşkilatında görev yapan ve emeği geçen üyelere teşekkür etti.

"Bu memleket hepimizin, AK Parti, milletimizin ve hepimizin partisidir. Partimizde eski ve yeni ayırımı yoktur. Memlekete ve millete hizmette parti disiplini ve teşkilat ahlakı içinde birbirimizle yarışmalıyız." diyen Gür, gece gündüz demeden daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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