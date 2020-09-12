AK Parti Demirci İlçe Başkanlığına Mehmet Acar tekrar seçildi - Son Dakika

AK Parti Demirci İlçe Başkanlığına mevcut başkan Mehmet Acar tekrar seçildi.

Demirci Belediyesi Akıncılar Düğün Salonundaki kongrede konuşan Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Türkiye'nin gelişmesi için her alanda yatırımlara devam edildiğini söyledi.

Bu yatırımların sürmesi için Cumhur İttifakına desteğin artması gerektiğini bildiren Aydemir, şöyle konuştu:

"Bir mikrop dünyayı kasıp kavururken, ülkemiz ve hükümetimiz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedi. Sağlıkta dünyaya örnek olduk. Unutmayalım dünkü sağlık sisteminde hastaneye kapıdan girip pencereden kaçılan dönemleri bitirdik, şimdi 5 yıldızlı otel konforunda hastanelerde vatandaşımıza şifa sağlanıyor. Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini isteyen MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum."

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da Türkiye'nin yoluna ilerlemesi için birlik ve beraberlik için olunması gerektiğini belirterek, " Cumhur İttifakına desteği arttırarak gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışacağız. Kongremiz hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da gönüllere ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 ve 2053 hedeflerine ulaştırmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

281 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Acar'ın yönetim kurulunda ise Ahmet Altınay, Ayşe Karagül, Hüseyin Çakmak, Kenan Karaman, Mehmet Ali Yorulmaz, Mehmet Çetin, Mehmet Paşa, Metin Gürsan, Mevlüt Önder, Nazlım Demirel, Ömer Korkmaz, Özgül Gülbay, Rıza Yeşiltaş ve Şaban Dede yer aldı.