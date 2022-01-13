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AK Parti'den ekonomiye yönelik yeni yasa teklifi - Son Dakika

AK Parti'den ekonomiye yönelik yeni yasa teklifi

13.01.2022 20:20
AK Parti'den ekonomiye yönelik yeni yasa teklifi

AK Parti'den ekonomiye yönelik yeni yasa teklifiAK Parti'nin, Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti'den ekonomiye yönelik yeni yasa teklifi

AK Parti'nin, Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Akdemir ve AK Parti'li diğer milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, ekonomiye ilişkin düzenlemeler öngörüyor. Buna göre; vergi mükelleflerinin, yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor. Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kurumlar Vergisi, AK Parti, Vergi, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti'den ekonomiye yönelik yeni yasa teklifi - Son Dakika
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