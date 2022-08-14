AK Parti Edirne İl Başkanı İba, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

14.08.2022 14:40
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, AK Parti'nin millete hizmet yolunda ilk günkü aşkla çalıştığını belirtti.

AK Parti'nin ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'nin yeniden kendi potansiyelini bulduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Türkiye, AK Parti iktidarı döneminde 21 yılda çağ atladı. Milletin desteği ile her zaman ayakta kalan AK Parti, 2023 hedeflerine yine milletin desteği ile adım adım ilerlemektedir. Türk milletine hizmetkar, vatanına aşık bir dünya lideriyle birlikte yol yürümenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönül vermiş teşkilat ile birlik ve beraberlik içerisinde Edirnelilerin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mektubun, parti kurucuları ve partililere iletildiğini dile getiren İba, şöyle devam etti:

"Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan yatırım ve hizmetler 21 yılda yapıldı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çeşitli yatırım ve projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Partimizin, davamızın, bu milletin uğruna çıktığımız yolumuzun kuruluşunun 21. yılı kutlu olsun. Rabbim bizlere nice hizmetleri yapmayı nasip etsin. 21 yaşında hem gencecik bir delikanlı gibi hem tarihin derinliklerinden getirdiği tecrübesi ile köklü bir çınar gibidir AK Parti. 21. yılımız kutlu olsun, mübarek olsun."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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