AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Açıklaması

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mikroklima özelliğine sahip olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 600 dönüm arazide üretilen ve bugün hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayıp hem de 6 ülkeye ihraç edilen kuşkonmaz vadisinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mikroklima özelliğine sahip olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 600 dönüm arazide üretilen ve bugün hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayıp hem de 6 ülkeye ihraç edilen kuşkonmaz vadisinde incelemelerde bulundu.

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Günay ve beraberindeki Belediye Başkanı Hüseyin Çam, müteşebbislerden Arman Badur'dan üretim ve ihracatları hakkında bilgi aldı. İşçilerle birlikte hasat yapıp sohbet etti.

Milletvekili Günay, burada yaptığı konuşmada, Sarıcakaya ilçesinin mikroklima iklimi ve yetiştirdiği ürünlerle Agro-turizm potansiyeli taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ülkemizin gıda güvenliğini sağlaması ve katma değeri yüksek tarımsal ihracatı artırması için verimli ve yenilikçi tarım üretimi öncelikli konumuz olmalı. Tüm bu politikalar doğal olarak kırsal kalkınmayı da etkileyecektir. Düşündüğümüz projeler hayata geçerse ilçemiz önemli bir agro turizm merkezi olacaktır."

Kuşkonmazın ihracat potansiyeli ile ilgili olarak Avrupa'daki 450 bin tonluk kuşkonmaz pazarının yüzde 30'unu oluşturan 150 bin tonunun AB dışından ithal edildiğini anlatan Günay:

"Bu ülkemiz için çok önemli bir fırsat. Tarımda katma değeri yüksek üretim ve ihracat diyoruz. Kuşkonmaz çok önemli bir örnek, ülkemize sunduğu ihracat fırsatı apaçık ortada. Diğer önemli bir unsur Avrupa'nın ithalatta tedarikçi pazarları aslen Peru ve Meksika gibi denizaşırı ülkeler olması. Bu da bize yadsınamaz bir lojistik avantaj vermekte. Diğer yandan Yakındoğu ve Uzakdoğu pazarları için de ülkemiz lojistik olarak avantajlıdır ve bu ülkelerde de kuşkonmaz talebi gün geçtikçe artmakta. Verimli tarım bu toprakların geleceği. Ne kadar şanslıyız ki sofralarımızda binlerce çeşit ürünle buluşabiliyoruz. Avrupa'da bu kadar değerli olan Kuşkonmaz bile Eskişehir topraklarında üretiliyor."

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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Açıklaması - Son Dakika
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