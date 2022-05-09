AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Avrupa Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Avrupa Günü açıklaması Açıklaması

09.05.2022 21:25
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Avrupa Günü açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılmasının bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılmasının bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Ala, Avrupa Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Avrupa Günü'nün İkinci Dünya Savaşı ertesinde tesis edilen istikrar ve refah ortamını simgelediğini belirten Ala, "Avrupa Günü'nü bu yıl bölgesel ve küresel barışı köklerinden sarsan Ukrayna savaşının gölgesinde idrak etmekteyiz. Derinleşen eşitsizlik, düzensiz göç ve kurumlara olan güvenin zayıflaması, iklim değişikliği gibi sınamaların yanı sıra jeopolitik güç rekabeti, terörizm, ortak geleceğimizi tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ala, açıklamasında yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi akımlara etkin karşılık verilmemesinin Avrupa değerlerinin sorgulanmasına sebep olduğuna da vurgu yaparak bu akımların Avrupa kurumlarına yönelik güveni zayıflattığını kaydetti.

Türkiye'nin AB'yle köklü kurumsal ilişkilere ve güçlü müktesebata sahip bir aday ülke ve NATO müttefiki olarak kilit ülke olduğunun altını çizen Ala, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-AB ilişkilerinin ve üyelik sürecinin geliştirilmesi ve üyelik sürecinin hızlandırılması, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizle karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği geliştirme iradesi ortaya koyması ve müşterek değerlerimize odaklanması Avrupa'nın çıkarınadır. Türkiye, AB içerisinden ve dışarıdan gelen her türlü engele rağmen AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmeyi ve Avrupa değerlerine olan taahhüdü doğrultusunda ilerlemeyi sürdürecektir."

YORUMLAR
500
İktisadi Kalkınma Vakfından '9 Mayıs Avrupa Günü' açıklaması Açıklaması İktisadi Kalkınma Vakfından '9 Mayıs Avrupa Günü' açıklaması Açıklaması AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Avrupa Günü mesajını paylaştı AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Avrupa Günü mesajını paylaştı

Avrupa Birliği, Avrupa Günü, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Avrupa Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan, ev almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü: Konut finansmanı için 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
20:21 Erdoğan'dan heyecan yaratan sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
20:17 Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi
20:15 Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar hakkında çok net konuştu: Göndermeye hiçbirinizin gücü yetmez
20:14 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Ünal Üstel'e verdi!
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 21:32:55. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Avrupa Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement