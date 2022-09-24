Karaburun Meydanı'nda bulunan bir kafeteryada mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yıldırım, onların dilek ve isteklerini dinledi.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı ve MHP İlçe Başkanı Erkan Özen'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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