AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Somali'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Somali'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Türkiye olarak terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ve Somalilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Somali'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Terör örgütlerini kendi dış politik çıkarlarının taşeronu olarak kullanan emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız. Türkiye olarak terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki haktan, adaletten yana olan tüm devletleri ve kurumları bu insanlık suçuna karşı samimi olarak ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz."

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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