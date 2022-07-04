AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

04.07.2022 22:27
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Değerli dostum, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde ülkelerimizin refahı, birlik ve beraberliği için her zaman dayanışma içindeyiz. Olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Özbekistan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz" - Son Dakika
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