Havza'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı - Son Dakika
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Havza'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı

30.09.2022 20:04
Havza'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Havza'da etkinlikler gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Havza'da etkinlikler gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Başkanı Kadir Kayan ile partililerle buluştu.

Havza Belediyesini de ziyaret eden Başer'e Özdemir, semaver hediye etti.

Başer, Özdemir ve Kayan, daha sonra Kevser Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, daha sonra mahalle başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Başer, seçime 8 ay gibi bir süre kaldığını belirterek, "Bu dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız ve çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamalıyız. Seçim günü ise hasadımız olan oylar ile ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Hepimiz birer Recep Tayyip Erdoğan gibi çalışacağız ve sandıklara Sayın Cumhurbaşkanı'mız adına sahip çıkacağız." dedi.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi.

Toplantı sonunda Başer, Özdemir ve Kayan, Kazımpaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Yozgat, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı - Son Dakika

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