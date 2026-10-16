AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef alan sözlerine AK Parti’den yanıt geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel’i eleştirdi.

“BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRMEZSEM NAMUSSUZUM”

Özgür Özel, 16 Ekim sabahı NOW TV’de katıldığı Çalar Saat programında, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Cemil Tugay’a ilişkin soruları yanıtladı. Özel, “Midem bulanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Şu genel seçimler ve iktidar değişimi olsun. Ben onun ne saikle oraya gittiğini biliyorum. Aynı saikle enine boyuna o hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum” dedi.

“İZMİR’E GANİMET GÖZÜYLE BAKAN”

Özel’in sözlerine X hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Özel’i İzmir’i “kılıç hakkı” olarak görmekle suçladı. İnan, “İzmir benim ‘kılıç hakkım’ diyen İzmir’e ganimeti gözüyle bakan İzmir düşmanı Özgür Özel… Senin kimleri hangi ‘saik’lerle hangi hesaplarla nereye aday gösterdiğini açıklattırma bize!” ifadelerini kullandı.

“İZMİR TAPULU MALIN DEĞİL”

Özel’in İzmir’i siyasi hesaplarına rehin almaya çalıştığını öne süren İnan, “İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak! Bu şehri tapulu malın, belediye başkanlarını da emir erin gibi göremezsin. İzmirlilerin iradesi üzerinde şahsi vesayet kuramazsın!” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANLARI GAYRİMEŞRU TALEPLERİNDEN BIKTI”

Belediye başkanlarının Özel’in “hukuksuz, gayrimeşru taleplerinden” bıktığını ileri süren İnan, “Belediye başkanlarımızı hedef alan o çirkin üslubunu ve boş tehditlerini bırak! O kirli ağzını ve boş tehditlerini Belediye Başkanlarımızın üzerinden çek!” diye yazdı. İnan, Tugay’ın İzmir’in birikmiş sorunlarını çözmek için çalıştığını belirterek, “Siyasi hesabın bozuldu diye İzmir’in hesabını bozamazsın. İzmir’e hizmet gelmesine, yatırım gelmesine, bu şehrin hak ettiği imkânlara kavuşmasına engel olamayacaksın!” ifadelerine yer verdi.

“ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR İZMİR DÜŞMANI OLARAK ANILACAKSIN”

İnan, paylaşımını “İzmir seni de senin İzmir’e yaptığın kötülükleri de unutmayacak! İzmir’e olan bu düşmanca tavrınla, ömrünün sonuna kadar ‘İzmir düşmanı’ olarak anılacaksın!” sözleriyle tamamladı.

TUGAY 7 EKİM’DE AK PARTİ’YE KATILMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına dönmesinin ardından 18 Haziran 2026'da CHP’den istifa etmişti. Bağımsız olarak görevine devam eden Tugay, 7 Ekim’de AK Parti’ye katılmış, rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Tugay, parti değiştirmesine ilişkin iddialara ise “Tehdit edilmedim, İzmir’in hayrına olduğunu düşündüğüm için parti değiştirdim” yanıtını vermişti.