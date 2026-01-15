AK Parti Gölpazarı Üye Hedefini Aştı

AK Parti Gölpazarı Teşkilatı, üye hedefini aştı.

AK Parti Gölpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti teşkilatı mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilatın yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, üye çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri ele alındı. AK Parti Gölpazarı Teşkilatı belirlenen üye hedefini yakalamakla kalmayıp hedefin üzerine çıkarak dikkat çeken bir başarı ortaya koydu.

Toplantıda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Üye hedefini yakalamakla kalmayıp hedefin üzerine çıkarak önemli bir başarı ortaya koyan Gölpazarı teşkilatımız, azmi ve gayretiyle bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği olan, başta İlçe Başkanımız Sibel Karaarslan olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, birlik ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi. - BİLECİK