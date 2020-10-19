AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde incelemelerde bulundu.
Yayman, ilçeye bağlı Batıayaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahallede bulunan Ermeni Kilisesi'nde de incelemelerde bulunan Yayman, kilisedeki eksikliklerin giderilmesi konusunda yetkililerle görüştü.
Milletvekili Yayman, orman yangınında zarar gören alanları da gezerek yapılan çalışmalar hakkında Samandağ Orman İşletme Şefliği yetkililerinden bilgi aldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, Samandağ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika