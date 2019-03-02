AK Parti İstanbul İl Başkanı, Ev Ev, Kapı Kapı Seçmen Ziyareti Yaptı

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Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?