AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birlikte iftarların yapılamadığı, camilerde omuz omuza teravih namazlarının kılınamadığı farklı bir ramazan ayının yaşandığını belirtti.

Sarılıp kucaklaşmanın olmayacağı, büyüklerden uzakta ve evlerde bir bayram geçirileceğini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Bu yüzden gönüllerimiz mahzun. Bu sıkıntılı günleri millet olarak hep birlikte atlatıp çok daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız inşallah. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine daha fazla hoşgörüyle baktığı en güzel anlardır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin, değerli Karamanlı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik eder, hayırlara, bereketlere sağlıklı günlere vesile olmasını ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini Cenabıhak'tan diliyorum. Ayrıca ülkemizin ve tüm insanlığın salgın nedeni ile içinde bulunduğu bu zor durumdan en kısa zamanda kurtulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."