AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' tepkisi - Son Dakika

AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' tepkisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) toplantısında kullandığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın tepkisine neden oldu.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) toplantısında kullandığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın tepkisine neden oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanının, yani bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır" dedi.

Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB'ın online toplantısında, İzmir'e özel bayrak ve para önerisinde bulunan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, eleştirilerin odağı oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bu açıklamanın sorgulanmaya muhtaç olduğunu dile getirerek "Başkanımız böyle bir açıklamayı, böyle bir düşünceyi, böyle bir fikri hangi motivasyonda düşündü, o toplantıda dile getirdi işin doğrusu bilemiyoruz. Ben İzmir'in 4,5 milyona yakın nüfusunun kahir ekseriyetinin milli, manevi duygular noktasında ciddi bir hassasiyeti olduğunu biliyorum. Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanının, yani bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır" diye konuştu. İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olarak çok değerli olduğuna dikkati çeken Dağ, İzmirliler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi. Soyer'in sözlerinin gaftan ibaret olmasını temenni ettiğini ifade eden Dağ, şöyle devam etti:

İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
"Yoksa beyinde farklı bir düşünce söz konusu da bu biraz daha erken mi telaffuz edildi, erken mi dile getirildi bunu da bilmek bizim İzmirliler adına Başkandan isteğimiz ve talebimizdir, bunu da İzmir kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna Sayın Başkanın açıklamasında fayda var. Bir yıllık süre zarfına şöyle baktığımızda Kıbrıs meselesi, törenlerdeki dansla ilgili konular, İzmir'de Çav Bella ile ilgili hususlar, yine troll hesaplardan atacağı tweeti kendi hesabından atması olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın gündeme geldiği hususlar, açıkçası tamamen gafa dair hususlar. Bir senelik görev süresince Türkiye gündemine sadece gafla ilgili konularda geldi."

'İZMİR'İN HİZMETE ÇOKÇA İHTİYACI VAR'

Bir belediye başkanının hizmetlerle anılması gerektiğini savunan Hamza Dağ, şunları ifade etti:

"İzmir'in hizmete çokça ihtiyacı var ve İzmir'in bir an önce çözülmesi gereken önemli meseleleri var. Bunların büyük bir kısmı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çözülmesi gereken hususlar. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu tarzdaki hususlara zaman ayırarak değil de daha İzmir'in ekmeğini büyütecek, altyapısını çözüme kavuşturacak, ulaşımını neticelendirecek noktalarda bir çalışma yapmasında işin doğrusu fayda görüyorum. Bu hususlarla gündeme gelmek Büyükşehir Belediye Başkanının diğer hususlarda, hizmet hususunda başarılı olmadığı noktasında bir mana ortaya çıkartır. Onun için de bundan sonra daha İzmirliler'in menfaatine hususlarda gündeme gelmenin veya bunları konuşmanın çok daha doğru olduğu kanaatindeyim."


Belediye Başkanı Soyer, Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' tepkisi - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]