AK Parti milletvekilleri Mucur'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Ankara Milletvekili Hacı Turan, Mucur Belediyesinin içme suyu projesi ile ilgili yapılan çalışmaları inceledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kendirli ve Turan, Mucur Belediye Başkanı Atılan Yılmaz'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Şatıroğlu Mahallesi'ndeki içme suyu sondaj çalışmalarının yapıldığı alana geçen Kendirli ve Turan, burada incelemelerde bulundu.

Mustafa Kendirli, çalışmalarla Mucur'un içme suyunun çözüme kavuşturulmasının yanı sıra kuraklık sorunu yaşayan Seyfe Gölü için de önemli bir adım atılacağını belirterek, yağışların az olmasından dolayı su sıkıntısı çekilen bölgede sondajların ciddi katkıları olacağını ifade etti.

Yapılan sondaj çalışmalarıyla uzun yıllar su sorunu yaşanmamasını istediklerini aktaran Kendirli, Mucur için ellerinden geleni her zaman yapacaklarını kaydetti.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ise Devlet Su İşleri ile Mucur Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında, Mucur'da içme suyu projesi başlattıklarını aktardı.

İlçenin tüm mahallerine hizmet etmenin yanı sıra su ihtiyacını kalıcı olarak çözmeye çalıştıklarını bildiren Yılmaz, Şatıroğlu Mahallesi'ndeki sondaj ile mahalleye 1000 ton kapasiteli yeni içme su deposu yapılacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ayrıca Solaklı Mahallesi'nde yeni içme su kuyusu ve 500 ton kapasiteli içme su deposu da yapılarak, ilçenin içme suyu isale hattına bağlantısı gerçekleştirilecek. Ana hat ve merkezde bulunan tüm asbest borular kaldırılarak isale hatları da yenilenecek. Mucurumuzun önümüzdeki 40 yıllık su ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Seyfe Gölü havzası içerisinde yer alan su kuyuları da kapatılacak."

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da incelemelere eşlik etti.